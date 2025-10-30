Elisabetta Gregoraci diffida Rosa Gentile dopo le accuse al padre

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Gentile, ieri, ospite a Dentro la Notizia, ha mosso accuse non solo nei confronti del padre di Elisabetta Gregoraci ma anche verso di lei. Oggi l'avvocato Pellegrini, che assiste la showgirl, ha comunicato di aver presentato una diffida verso la signora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elisabetta Gregoraci diffida Rosa Gentile dopo le accuse al padre

