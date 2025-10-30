Montecatini, 30 ottobre 2025 – A Buggiano, sotto il ponte di Acquavivola, una donna di 70 anni, di Monsummano, è rimasta in balìa dell’acqua che ha inondato la sua automobile. L’acqua cresceva nell’ abitacolo e lei urlava, ovviamente, in preda al panico. Silvia Cardelli, insegnante di Buggiano, insieme a altre due persone, Elisabetta e Tullio (non si conoscono al momento i cognomi, ndr) si trovava casualmente sul posto. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi. In quel momento, però, erano tutti impegnati. Così, mentre Silvia continuava a cercare aiuto, Elisabetta e Tullio sono entrati in acqua per soccorrerla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Elisabetta e Tullio, eroi per caso: salvano automobilista intrappolata nel sottopasso allagato