Elezioni regionali Landolfi inaugura il comitato elettorale a Teano | Ripartiamo dai territori

Parte ufficialmente la campagna elettorale di Pierluigi Landolfi, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione di Caserta.L’appuntamento è fissato per sabato 1° novembre alle ore 10, a Teano, in via Luigi Sturzo, dove sarà inaugurato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

