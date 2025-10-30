Elezioni Regionali la Lega lancia i candidati irpini ad Atripalda
Tempo di lettura: < 1 minuto “Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico venerdì prossimo, 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e presidente del primo Team Vannacci irpino, con lui Maria Sabina Galasso (responsabile dipartimento istruzione e scuola), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani). Alla presentazione interverranno il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elezioni Regionali 2025 - Avviso pubblico di nomina degli scrutatori Di seguito il link - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, Brugnaro 'lancia' tre assessori: Tomaello è candidato con la Lega, Zaccariotto e Besio con Fratelli d’Italia - Col deposito dei nomi dei candidati di tutti i partiti in Corte d’Appello e in Tribunale, entra nel vivo la corsa per le elezioni regionali del ... Secondo ilgazzettino.it
Regionali Veneto, Zaia: “capolista in tutte le province”/ Sostegno al candidato Stefani “Lega famiglia unita” - Centrodestra alle Elezioni Regionali in Veneto: gli interventi di Salvini e Zaia che annuncia di essere capolista ... Si legge su ilsussidiario.net
Elezioni regionali, le truppe veneziane a caccia di un seggio: 125 in corsa - Se li escludiamo perché non sono rappresentanti diretti del territorio, i "veneziani" ... Si legge su ilgazzettino.it