Elezioni regionali Fabio Bui | Il Veneto deve tornare a decidere per sé

Sala gremita e grande entusiasmo a Camposampiero per la presentazione ufficiale di Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per i Popolari per il Veneto. L’incontro, che ha richiamato amministratori locali, cittadini e rappresentanti del mondo economico e sociale, ha segnato l’avvio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it