Elezioni regionali Fabio Bui | Il Veneto deve tornare a decidere per sé
Sala gremita e grande entusiasmo a Camposampiero per la presentazione ufficiale di Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per i Popolari per il Veneto. L’incontro, che ha richiamato amministratori locali, cittadini e rappresentanti del mondo economico e sociale, ha segnato l’avvio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
? ELEZIONI REGIONALI 2025 - NOMINA SCRUTATORI ? La Commissione Elettorale si riunirà lunedì 3 novembre alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Municipio per procedere al sorteggio degli scrutatori che prenderanno parte alle operazioni di voto - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, Fabio Bui: «Il Veneto deve tornare a decidere per sé» - Afferma il candidato dei Popolari per il Veneto: «Il Veneto è stanco di chiedere permessi a Roma per gestire la propria casa: l’autonomia non è un privilegio ma un diritto costituzionale» ... Scrive padovaoggi.it
Inizia la campagna elettorale di Fabio Bui: «Il Veneto deve tornare a decidere per sé» - Il candidato presidente per i Popolari per il Veneto, vinto il ricorso contro l'esclusione dalla corsa a Palazzo Balbi, si è presentato ufficialmente. Riporta veneziatoday.it
Elezioni Veneto: Fabio Bui riammesso alla corsa per la presidenza della Regione - Dopo due giorni di incertezza e verifiche documentali l’Ufficio elettorale centrale ha accolto il ricorso ... Segnala rainews.it