Elezioni Olanda Wilders | Avrei preferito un risultato diverso
Geert Wilders sperava in un risultato migliore alle elezioni Olandesi e non lo nasconde, parlando poco dopo la chiusura delle urne, mercoledì sera, e con un exit poll che dava il suo Partito per la Libertà in leggero svantaggio rispetto a quello di centrosinistra D66. “Avrei voluto vedere un risultato diverso, ma siamo ancora il secondo partito e forse anche il più grande. Dovremo aspettare e vedere”, ha detto ai giornalisti il leader della formazione anti migranti e anti-Islam. Con il 98% dei voti scrutinati, il Partito per la Libertà (Pvv) di Wilders e i liberali centristi del D66 risultano appaiati nelle elezioni legislative olandesi, in un inedito testa a testa per il primo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elezioni in Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti a Wilders. Terza la destra del Vvd, quarto Timmermans (che si dimette ) @irene_soave | @Corriere - X Vai su X
Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti ai sovranisti di Wilders - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Olanda, testa a testa tra liberali e partito Wilders: sale l'affluenza, al voto il 78,4% degli elettori - Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%) nelle elezioni politiche di ieri, nei Paesi Bassi è testa a testa fra i liberali progressisti di D66 guidati dal giovane Rob Jetten e il partito ... Come scrive ilmattino.it
Elezioni Olanda, Wilders: "Avrei preferito un risultato diverso" - (LaPresse) Geert Wilders sperava in un risultato migliore alle elezioni Olandesi e non lo nasconde, parlando poco dopo la chiusura delle ... Da stream24.ilsole24ore.com
Elezioni in Olanda, testa a testa tra l’estrema destra di Wilders e il partito di centro liberale - Il Pvv di Wilders e il D66 di Jetten ottengono entrambi 26 seggi, ma gli altri partiti escludono alleanze con l'estrema destra ... Come scrive ilfattoquotidiano.it