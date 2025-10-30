Elezioni Olanda Wilders | Avrei preferito un risultato diverso

Geert Wilders sperava in un risultato migliore alle elezioni Olandesi e non lo nasconde, parlando poco dopo la chiusura delle urne, mercoledì sera, e con un exit poll che dava il suo Partito per la Libertà in leggero svantaggio rispetto a quello di centrosinistra D66. “Avrei voluto vedere un risultato diverso, ma siamo ancora il secondo partito e forse anche il più grande. Dovremo aspettare e vedere”, ha detto ai giornalisti il leader della formazione anti migranti e anti-Islam. Con il 98% dei voti scrutinati, il Partito per la Libertà (Pvv) di Wilders e i liberali centristi del D66 risultano appaiati nelle elezioni legislative olandesi, in un inedito testa a testa per il primo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

