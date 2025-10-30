Elezioni Olanda testa a testa tra liberali pro-Ue di Jetten e ultradestra di Wilders con 26 seggi Timmermans lascia i Verdi dopo debacle

Seguono i liberali di destra del Vvd guidati da Dilan Yesilgoz, quarto il ticket Laburisti-Verdi di Timmermans, che ha deciso di dimettersi dopo la debacle (20 seggi) È testa a testa nelle elezioni legislative in Olanda che sembravano essere state vinte dai liberali pro-Ue di Rob Jetten, alla.

