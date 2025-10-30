Elezioni Olanda il leader di D66 Jetten festeggia | Risultato storico
In Olanda il leader del partito di centro-sinistra olandese D66, Rob Jetten, ha rivendicato un risultato “storico” mercoledì sera dopo gli exit poll che hanno dato il suo partito in leggero vantaggio nelle elezioni generali dei Paesi Bassi. “Si tratta di un risultato elettorale storico perché abbiamo dimostrato non solo ai Paesi Bassi ma anche al mondo che è possibile sconfiggere i movimenti populisti e di estrema destra e sono molto ansioso di collaborare con altri partiti per dare vita al più presto a una coalizione ambiziosa”, ha affermato il 38enne parlando dalla città di Leida, tra i sostenitori in festa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
