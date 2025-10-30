Elezioni Olanda i cittadini dopo il voto | Jatten premier di successo

Il Partito per la Libertà di estrema destra di Geert Wilders e il centrista D66 si sono impegnati in una corsa testa a testa senza precedenti per diventare il partito più grande con il 98% dei voti conteggiati nelle elezioni generali in Olanda. “Penso che siamo molto polarizzati. C’è l’estrema destra e l’estrema sinistra. Penso che con la vittoria dei D66 ci sia una sorta di partito di centro più grande, e penso che sia un bene per il Paese”, dice Tijs Heemskerk, 29enne. “Con Rob Jetten primo ministro avremo sicuramente un premier esperto, di successo e avremo un gruppo di centro più ampio”, spiega Hugo van Bergen, 60enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

