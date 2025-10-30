Elezioni Olanda 2025 i risultati in aggiornamento | Testa a testa tra liberali e ultradestra
Nessun vincitore netto per le elezioni politiche nei Paesi Bassi: il partito liberal progressista guidato da Rob Jetten ha ottenuto 26 seggi come anche il partito di ultra destra Pvv di Geet Wilders. In aumento l’affluenza che segna la partecipazione al voto al 78,4%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli auguri di Salvini al suo amico sovranista Geert Wilders hanno sortito effetto anche stavolta Battute a parte, in Olanda svolta politica alle elezioni: il partito liberale progressista Democrats 66 (D66), guidato dal giovane Rob Jetten, prende il largo contro l’e - facebook.com Vai su Facebook
Le elezioni anticipate in Olanda vedono un testa tra la destra xenofoba di Wilders e i liberali progressisti D66 di Rob Jetten, autentica sorpresa del voto - X Vai su X
Elezioni Olanda 2025, i risultati in aggiornamento: Testa a testa tra liberali e ultradestra - Nessun vincitore netto per le elezioni politiche nei Paesi Bassi: il partito liberal progressista guidato da Rob Jetten ha ottenuto 26 seggi come anche ... fanpage.it scrive
Elezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa ... Riporta tg24.sky.it
Risultati Elezioni Olanda 2025/ Wilders e liberali D66 a 26 seggi: debacle sinistra, Timmermans si è dimesso - ) che pareggiano il PVV di Wilders: dimissioni per Timmermans dopo il ko ... Da ilsussidiario.net