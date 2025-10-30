Elezioni Olanda 2025 i risultati in aggiornamento | Testa a testa tra liberali e ultradestra

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun vincitore netto per le elezioni politiche nei Paesi Bassi: il partito liberal progressista guidato da Rob Jetten ha ottenuto 26 seggi come anche il partito di ultra destra Pvv di Geet Wilders. In aumento l’affluenza che segna la partecipazione al voto al 78,4%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

elezioni olanda 2025 risultatiElezioni Olanda 2025, i risultati in aggiornamento: Testa a testa tra liberali e ultradestra - Nessun vincitore netto per le elezioni politiche nei Paesi Bassi: il partito liberal progressista guidato da Rob Jetten ha ottenuto 26 seggi come anche ... fanpage.it scrive

elezioni olanda 2025 risultatiElezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa ... Riporta tg24.sky.it

elezioni olanda 2025 risultatiRisultati Elezioni Olanda 2025/ Wilders e liberali D66 a 26 seggi: debacle sinistra, Timmermans si è dimesso - ) che pareggiano il PVV di Wilders: dimissioni per Timmermans dopo il ko ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Olanda 2025 Risultati