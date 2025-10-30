Elezioni in Olanda testa a testa tra l’estrema destra di Wilders e il partito di centro liberale

Testa a testa, nelle elezioni in Olanda, tra il partito centrista-liberale D66 di Rob Jetten e il populista di estrema destra di Geert Wilders. Con oltre il 97% dei voti scrutinati, sia D66 sia il Partito della Libertà (Pvv) di Wilders conquistano infatti 26 seggi nei 150 in Parlamento, secondo una proiezione dell’agenzia di stampa olandese Anp. Con la differenza che il D66 ha quasi triplicato i suoi seggi e Wilders ha perso consensi. Inoltre i leader dei principali partiti tradizionali hanno escluso di voler governare con Wilders dopo che a giugno il leader del Pvv aveva staccato la spina alla sua stessa coalizione di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Olanda, testa a testa tra l’estrema destra di Wilders e il partito di centro liberale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Elezioni Olanda: chi è la sorpresa Rob Jetten, il liberale che ha arginato l'ultradestra di Wilders - X Vai su X

Elezioni Olanda, exit poll: i liberali di Jetten davanti ai sovranisti di Wilders - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Olanda, testa a testa tra liberali e partito Wilders: sale l'affluenza, al voto il 78,4% degli elettori - Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%) nelle elezioni politiche di ieri, nei Paesi Bassi è testa a testa fra i liberali progressisti di D66 guidati dal giovane Rob Jetten e il partito ... Scrive ilmessaggero.it

Elezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Olanda, liberali di Jetten frenano ultradestra di Wilders: è testa a testa ... Da tg24.sky.it

In Olanda testa a testa fra liberali D66 e il partito di Wilders - Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%) nelle elezioni politiche di ieri, nei Paesi Bassi è testa a testa fra i liberali progressisti di D66 guidati dal giovane Rob Jetten e il partito di destra naz ... Secondo ansa.it