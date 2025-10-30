Elezioni in Argentina | soldi dagli Usa e conti in ordine Così Milei ha sfondato

Roma, 30 ottobre 2025 – Meno di due mesi fa, il presidente argentino Javier Milei è stato preso a pietrate, in un evento di campagna elettorale. Per aver fatto soldi su una criptovaluta, $libra, facendo perdere oltre 250 milioni di dollari a incauti investitori. E perché la sua potentissima sorella Karina, detta ’il capo’, pretendeva il 3% fisso su tutti i più importanti contratti pubblici che passavano dalla sua scrivania, cioè tutti. Eppure ‘ La Libertad Avanza ’, il partito di Milei, ha preso più del 40% alle elezioni legislative, nonostante i sondaggi lo dessero in netta difficoltà. Abbastanza per garantire a Milei il diritto di veto sulle iniziative parlamentari in controtendenza rispetto al suo programma di riforme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni in Argentina: soldi dagli Usa e conti in ordine. Così Milei ha sfondato

