Elevata concentrazione di escherichia coli nel fosso Rispollo a Manciano scoperto scarico abusivo

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scarico abusivo scoperto dai Carabinieri Forestale a Manciano: acque reflue contaminate nel Fosso Rispollo, sanzioni fino a 60.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

elevata concentrazione di escherichia coli nel fosso rispollo a manciano scoperto scarico abusivo

© Notizie.virgilio.it - Elevata concentrazione di escherichia coli nel fosso Rispollo a Manciano, scoperto scarico abusivo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elevata concentrazione escherichia coliLiquami versati nel fosso: i carabinieri scoprono uno scarico abusivo di acque reflue - MANCIANO – Nel corso dei controlli del territorio, i Carabinieri forestale del nucleo di Manciano in collaborazione con Arpat hanno scoperto uno scarico abusivo di acque reflue che recapitava direttam ... Scrive msn.com

Livelli elevati di Escherichia coli: Pescara, scatta il divieto di balneazione. Ecco dove - Le analisi effettuate dall'Arpa Abruzzo - Secondo ilmessaggero.it

Cozze richiamate per presenza di Escherichia coli oltre i limiti - Alla fine della scorsa settimana, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cozze (mitili) a marchio Olbiesina. Riporta ilfattoalimentare.it

Cerca Video su questo argomento: Elevata Concentrazione Escherichia Coli