Elevata concentrazione di escherichia coli nel fosso Rispollo a Manciano scoperto scarico abusivo
Scarico abusivo scoperto dai Carabinieri Forestale a Manciano: acque reflue contaminate nel Fosso Rispollo, sanzioni fino a 60.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Liquami versati nel fosso: i carabinieri scoprono uno scarico abusivo di acque reflue - MANCIANO – Nel corso dei controlli del territorio, i Carabinieri forestale del nucleo di Manciano in collaborazione con Arpat hanno scoperto uno scarico abusivo di acque reflue che recapitava direttam ... Scrive msn.com
