Elettrocanali si aggiudica il Metellino d’oro e gli Etim Awards 2025

Elettrocanali si distingue ancora una volta per la sua capacità di innovare e migliorarsi costantemente. L’azienda ha conquistato due importanti premi assegnati da Metel: il Metellino d’Oro 2025 e gli Etim Awards 2025, riconoscimenti che attestano l’eccellenza di Elettrocanali nella digitalizzazione dei processi e nella gestione delle informazioni tecniche dei propri prodotti. Ogni anno, Metel valorizza le imprese che si distinguono per l’efficienza nello scambio elettronico dei dati e per la qualità delle informazioni di prodotto condivise all’interno del proprio network. Il Metellino d’Oro viene assegnato sulla base del numero di ordini Edi (Electronic Data Interchange) spediti e ricevuti nell’anno, considerando la crescita percentuale rispetto al periodo precedente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

