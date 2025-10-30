Electrolux ' sì' agli straordinari per far fronte all' aumento dei volumi

Pordenonetoday.it | 30 ott 2025

Cinque sabati di straordinario da 6 ore. Chiusura dello stabilimento per Natale. Tredici assunzioni con contratto a tempo determinato. È stato trovato l'accordo tra l'Electrolux e le Rsu di Porcia per far fronte all'aumento dei volumi e al recupero di quelli non ancora realizzati.

