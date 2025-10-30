El Clarin celebra i 65 anni di Maradona Troglio | dalla casa di Napoli uscivamo con Diego nel bagagliaio
E’ un ricordo intimo quello che El Clarin dedica a Diego Armando Maradona in occasione dei suoi 65 anni. Nessuna firma celebre, nessun aneddoto di vip. Solo tanti stralci di vita vissuta da Diego tra ex giocatori e allenatori oppure episodi in cui le persone comuni hanno manifestato la loro vicinanza. Eccone una serie: Pablo Vico, l’allenatore che guardava Diego invece della sua squadra giocare. “Oh! Ero così vicino a Diego. Ma poiché non sono una persona che ama le star, non gli ho chiesto una foto. Era allo stadio di Tristán Suárez. Era un caro amico di Gastón Granados (il presidente del club) e andò a vedere giocare Suárez-Bron. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
