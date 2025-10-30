EGO FOOD FEST 2026 | Taranto si prepara a diventare la capitale del gusto italiano
La città dei due mari si prepara ad accogliere l ’ottava edizione di EGO FOOD FEST, il grande evento che racconta la cultura gastronomica italiana come esperienza, formazione e condivisione. Dal 17 al 20 aprile 2026, quattro giorni di incontri, degustazioni, formazione e spettacolo.. Un laboratorio di idee, formazione e futuro Nato in Puglia nel 2017, EGO Food Fest è oggi uno dei più importanti festival italiani dedicati alla cultura del cibo. Negli anni è diventato un luogo di incontro per chef, pizzaioli, produttori, scuole, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro della gastronomia italiana in chiave sostenibile. 🔗 Leggi su Parlami.eu
E infine l'EGO feat Dinner Incredible Al Relais Histò: la cena evento che riunisce 12 cuochi internazionali, selezionati dalle aree del Mediterraneo, in omaggio a Taranto, che nel 2026 sarà Capitale