EGO FOOD FEST 2026 | Taranto si prepara a diventare la capitale del gusto italiano

Parlami.eu | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città dei due mari si prepara ad accogliere l ’ottava edizione di EGO FOOD FEST, il grande evento che racconta la cultura gastronomica italiana come esperienza, formazione e condivisione. Dal  17 al 20 aprile 2026, quattro giorni di incontri, degustazioni, formazione e spettacolo.. Un laboratorio di idee, formazione e futuro Nato in Puglia nel 2017, EGO Food Fest è oggi uno dei più importanti festival italiani dedicati alla cultura del cibo. Negli anni è diventato un luogo di incontro per  chef, pizzaioli, produttori, scuole, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro della gastronomia italiana in chiave sostenibile. 🔗 Leggi su Parlami.eu

