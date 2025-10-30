Egidio Albanese | Le pubbliche amministrazioni rispettino le regole e valorizzino le competenze non le collaborazioni gratuite

Tarantini Time Quotidiano “Apprendo con perplessità l’annuncio del Comune di Taranto riguardo la ricerca di partnership non retribuite per attività di progettazione e collaborazione – dichiara Egidio Albanese, presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio Regionale a sostegno di Antonio Decaro -. Le amministrazioni pubbliche devono operare come la norma prevede, soprattutto quando si tratta di competenze professionali e di progettazione.” “Affidarsi a collaborazioni gratuite non è solo una scelta discutibile sotto il profilo etico, ma anche una scorciatoia che rischia di indebolire la qualità delle decisioni e delle proposte progettuali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

