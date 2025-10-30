Egidio Albanese | Le pubbliche amministrazioni rispettino le regole e valorizzino le competenze non le collaborazioni gratuite
Tarantini Time Quotidiano “Apprendo con perplessità l’annuncio del Comune di Taranto riguardo la ricerca di partnership non retribuite per attività di progettazione e collaborazione – dichiara Egidio Albanese, presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio Regionale a sostegno di Antonio Decaro -. Le amministrazioni pubbliche devono operare come la norma prevede, soprattutto quando si tratta di competenze professionali e di progettazione.” “Affidarsi a collaborazioni gratuite non è solo una scelta discutibile sotto il profilo etico, ma anche una scorciatoia che rischia di indebolire la qualità delle decisioni e delle proposte progettuali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondisci con queste news
TARANTO - Il presidente de La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale Egidio Albanese vede nelle energie rinnovabili e nell’economia del mare la chiave per rilanciare il territorio e creare 25 mila nuovi posti di lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Carta bandita dalle pubbliche amministrazioni - ministro per l'Innovazione e la Funzione Pubblica, ha dichiarato guerra alla carta delle pubbliche amministrazioni. Si legge su tomshw.it
Pubbliche amministrazioni: nuove regole di reclutamento e funzionalità - legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Come scrive ipsoa.it