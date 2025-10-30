Efisio Mulas è vivo? La storia vera del pastore del film La vita va così. Efisio Mulas è un personaggio di finzione protagonista del film “La vita va così” di Riccardo Milani, ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras. Nel film La vita va così, uscito nelle sale italiane il 23 ottobre 2025, Efisio Mulas è interpretato da Giuseppe Ignazio Loi. È un pastore sardo che vive in una zona incontaminata del Sulcis, precisamente nella spiaggia di Tuerredda, e si ritrova al centro di una battaglia civile quando rifiuta di vendere il suo terreno a un gruppo di speculatori immobiliari intenzionati a costruire un resort di lusso. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Efisio Mulas è vivo, oggi dove vive: età, moglie e figli, la storia vera del pastore del film La vita va così