Effetto Spalletti | quando subentra non sbaglia I precedenti e quel feeling con la Champions

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli, Udinese, Ancona, Roma e ora Juve. Date all'allenatore toscano una squadra in difficoltà e raggiungerà comunque l'obiettivo: lo dice il suo passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

effetto spalletti quando subentra non sbaglia i precedenti e quel feeling con la champions

© Gazzetta.it - Effetto Spalletti: quando subentra non sbaglia. I precedenti e quel feeling con la Champions

Argomenti simili trattati di recente

Effetto Spalletti: quando subentra non sbaglia. I precedenti e quel feeling con la Champions - Date all'allenatore toscano una squadra in difficoltà e raggiungerà comunque l'obiettivo: lo dice il suo passato ... Segnala msn.com

effetto spalletti subentra sbagliaSpalletti, tra alti e bassi nei subentri: la Juve scommette sulla sua esperienza - Luciano Spalletti torna nel ruolo che più di una volta ha segnato la sua carriera: quello del tecnico chiamato a rimettere insieme i pezzi. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Effetto Spalletti Subentra Sbaglia