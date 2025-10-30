Edison | ricavi primi 9 mesi ' 25 a 13,3 mld migliorano le stime sui margini a fine anno

Edison (produzione energia, azienda controllata da Électricité de France, Edf) prevede per l’intero 2025 un Ebitda (margine operativo lordo) compreso tra 1,3 e 1,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alla stima iniziale (1,2 - 1,4 miliardi).Crescono i ricaviIl Consiglio di Amministrazione. 🔗 Leggi su Today.it

