Cambio della guardia all’edicola cartolibreria e ricevitoria Sisal Snai ‘Arpinautilus’ di Santa Sofia. Infatti da lunedì 3 novembre l’attività di via Gentili 2 nello storico rione del Borgo, gestita per 25 anni dai coniugi Pierluigi Arpinati e Carla Zadra passa in mano alla quarantenne Camilla Ceccarelli. "Io e Carla lasciamo qui un pezzo importante della nostra vita – dice Arpinati –. Abbiamo passato un quarto di secolo confrontandoci quotidianamente con tante persone. Un lavoro che ci ha dato tante soddisfazioni ma ci ha anche impegnato molte ore al giorno. Molti clienti sono diventati amici e diversi, purtroppo, non ci sono più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edicola e cartolibreria a S. Sofia,. Arpinati cede il testimone