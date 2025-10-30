Edenlandia riaprono le giostre storiche Dumbo e Maniero Presto il ritorno dei Tronchi e Vecchia America

Grande attesa sabato 1 novembre, poco prima della mezzanotte, per la HALLOWEEN PARADE, una grande sfilata di costumi, un party infernale e un contest spettacolare con in palio un viaggio a Disneyland per il travestimento più terrificante. Riaprono Dumbo e Maniero, due delle storiche attrazioni di Edenlandia al termine dei lavori di ammodernamento e dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Edenlandia, riaprono le giostre storiche Dumbo e Maniero. Presto il ritorno dei Tronchi e Vecchia America

Altre letture consigliate

EDENLANDIA - Riaprono le storiche attrazioni Dumbo e Maniero, presto di nuovo i tronchi e la Vecchia America - X Vai su X

Il silenzio sta per finire… ? Domani, venerdì dalle 20:30, le porte dell’incubo si riaprono. Mostri, attrazioni e nuove esperienze ti aspettano in HORRORWORLD ? Horror Pass: 8€ da riscattare entro le 22:00 – giri illimitati nelle attrazioni horror Edenland - facebook.com Vai su Facebook

Edenlandia, riaprono due giostre storiche: Dumbo e Maniero - Buone notizie all'Edenlandia, riaprono Dumbo e Maniero, due delle storiche attrazioni del parco divertimenti, al termine dei lavori di ammodernamento e dopo i pareri favorevoli della competente ... Riporta napolitoday.it

Edenlandia, tornano le storiche attrazioni. Riaprono Dumbo, Maniero e Tronchi: le novità - Riaprono alcune storiche attrazioni all’Edenlandia, il celebre parco divertimenti di Napoli: dopo Dumbo e il Maniero degli Spettri, già attivi, sarà la volta di Vecchia America e dei mitici Tronchi. Come scrive msn.com