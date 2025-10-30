Edenlandia riaprono le giostre storiche Dumbo e Maniero Presto il ritorno dei Tronchi e Vecchia America

Grande attesa sabato 1 novembre, poco prima della mezzanotte, per la HALLOWEEN PARADE, una grande sfilata di costumi, un party infernale e un contest spettacolare con in palio un viaggio a Disneyland per il travestimento più terrificante. Riaprono Dumbo e Maniero, due delle storiche attrazioni di Edenlandia al termine dei lavori di ammodernamento e dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it

