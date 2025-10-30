Edenlandia riaprono due giostre storiche | Dumbo e Maniero

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie all'Edenlandia, riaprono Dumbo e Maniero, due delle storiche attrazioni del parco divertimenti, al termine dei lavori di ammodernamento e dopo i pareri favorevoli della competente Commissione prefettizia.Ora si lavora per il rapido ritorno dei mitici Tronchi e di Vecchia America. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

