NAPOLI, 30 ottobre 2025 – Tornano a splendere due delle attrazioni storiche più amate di Edenlandia. Dopo mesi di lavori di ammodernamento e il via libera della Commissione prefettizia di vigilanza, riaprono Dumbo e Il Maniero, due simboli del parco divertimenti di Fuorigrotta. E nel frattempo, si lavora senza sosta per la riapertura dei mitici Tronchi e di Vecchia America, altre icone della tradizione partenopea del divertimento. Dumbo e Maniero: due icone ritrovate. Il ritorno delle due attrazioni rappresenta un nuovo passo nel piano di rilancio di Edenlandia, che negli ultimi anni ha puntato su un mix di modernizzazione e valorizzazione della memoria storica. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Edenlandia riapre Dumbo e Maniero, presto il ritorno di Tronchi e Vecchia America