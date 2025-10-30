Edda in concerto al Lumière

Il Messe Sporche Tour 2025 di Edda arriva al Lumière di Pisa. Il cantante porta alle orecchie del pubblico pisano un sound rock crudo e autentico sul palco, insieme a Luca Bossi, Francesco “Killa” Capasso, Diego Galeri (Timoria, Miura). L'appuntamento è per venerdì 21 Novembre 2025, ore 21:30 I. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

