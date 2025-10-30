Ecofuturo tv la quinta puntata dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili | strumento concreto per la transizione ecologica

La quinta puntata di Ecofuturo Tv è dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), uno strumento concreto per accelerare la transizione ecologica, ridurre i costi e rendere cittadini, imprese e territori protagonisti del cambiamento. Partiamo da Rimini, dove Ecofuturo ed Estia Amministrazioni Immobiliari hanno avviato una collaborazione per portare le CER nei condomini, mostrando come la sostenibilità possa diventare un vantaggio economico e sociale. Scopriamo poi l’impegno di Edison nello sviluppo delle comunità condominiali e le soluzioni tecnologiche di TEON, che con le sue pompe di calore permettono di eliminare le caldaie a gas mantenendo autonomia e comfort in ogni abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

