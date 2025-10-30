Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di novembre

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

