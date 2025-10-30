Ecco l' ultimo volume degli ' Studi Romagnoli' 550 pagine su Cesena | Per noi una svolta sul piano archeologico
Nell’ottobre 2024 la Società di Studi Romagnoli ha svolto a Cesena in biblioteca Malatestiana il suo 75esimo convegno annuale. Ora, puntuale secondo tradizione, è uscito il volume che ne raccoglie gli atti, ‘Studi Romagnoli’ LXXV, 780 pagine, 33 contributi: 17 su Cesena, cinque dedicati a Eligio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
