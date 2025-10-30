Ecco la tracklist di G il nuovo album di Giorgia in uscita il 7 novembre
Dopo la pubblicazione del singolo Golpe, Giorgia ha reso nota la tracklist di G, il suo nuovo album in studio, il primo dopo Blu, risalente al 2023. Il disco, che segna il ritorno della cantante romana dopo il successo del singolo sanremese La cura per me e della hit estiva L’unica, uscirà in formato fisico il prossimo 7 novembre. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla produzione e le eventuali collaborazioni. Di seguito, le undici tracce che compongono il suo nuovo progetto musicale: La cura per me Golpe Tra le lune e le dune Carillon Corpi celesti Paradossale Rifare tutto Sabbie mobili L’unica Odio corrisposto Niente di male Il nuovo album di Giorgia è anticipato dal singolo “Golpe”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
