Ecco il ciclone di Halloween anche il meteo sarà… mostruoso Pioggia e vento in tutta Italia
Roma, 30 ottobre 2025 - Halloween sotto la pioggia con il ciclone di fine ottobre, che fa tornare il maltempo in tutta Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma l'arrivo di una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia e proveniente dal Portogallo. Le regioni più colpite dalla tempesta. "Nelle prossime ore sono previste delle piogge su tutto il Nord-Ovest, localmente moderate, con i maggiori accumuli attesi su Liguria, Alta Lombardia e Alpi occidentali", spiega Tedici. Dopo una settimana con tempo molto instabile, “nel pomeriggio i fenomeni insisteranno ancora sull'estremo Nord-Est, in Toscana e Sardegna, estendendosi anche a Umbria, Lazio, Sicilia e Marche: vivremo un giovedì da ombrello aperto quasi ovunque, tranne sulle fortunate regioni del Medio e Basso Adriatico", è ancora l’esperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
