Ecco il ciclone di Halloween anche il meteo sarà… mostruoso Pioggia e vento in tutta Italia

Quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre 2025 - Halloween sotto la pioggia con il ciclone di fine ottobre, che fa tornare il maltempo in tutta Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma l'arrivo di una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia e proveniente dal Portogallo. Le regioni più colpite dalla tempesta. "Nelle prossime ore sono previste delle piogge su tutto il Nord-Ovest, localmente moderate, con i maggiori accumuli attesi su Liguria, Alta Lombardia e Alpi occidentali", spiega Tedici. Dopo una settimana con tempo molto instabile, “nel pomeriggio i fenomeni insisteranno ancora sull'estremo Nord-Est, in Toscana e Sardegna, estendendosi anche a Umbria, Lazio, Sicilia e Marche: vivremo un giovedì da ombrello aperto quasi ovunque, tranne sulle fortunate regioni del Medio e Basso Adriatico", è ancora l’esperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ecco il ciclone di halloween anche il meteo sar2248230 mostruoso pioggia e vento in tutta italia

© Quotidiano.net - Ecco il ciclone di Halloween, anche il meteo sarà… mostruoso. Pioggia e vento in tutta Italia

Scopri altri approfondimenti

ciclone halloween meteo sar2248230Maltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «In arrivo forti temporali, allerta meteo in otto regioni» - Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. leggo.it scrive

ciclone halloween meteo sar2248230Maltempo, il ciclone di Halloween preoccupa: bombe d'acqua e allagamenti, allerta meteo nelle regioni. Le previsioni - Meteo in peggioramento nei prossimi giorni su molte regioni con pericolo allagamenti e piogge intense. Secondo leggo.it

Meteo: Ciclone di Halloween, ecco quali sono le regioni a rischio da Giovedì 30 Ottobre - Questo vasto sistema perturbato invierà impulsi instabili e fronti perturbati diretti verso il nostro Paese, provocando maltempo diffuso e, purtroppo, anche fenomeni che a tratti potranno risultare ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclone Halloween Meteo Sar2248230