Ecco i ' giovani visionari' vincono i ragazzi dell' Iti Marconi con l' app ' Romagna Resiliente' | Idea nata da una ferita

Cesenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'app per prevenire, segnalare e agire insieme durante le emergenze più gravi, come l’alluvione: è ‘Romagna Resiliente’, ideata dagli studenti dell’Iti Marconi di Forlì a vincere la seconda edizione di ‘Giovani Visionari’.L’iniziativa, con la regia di Confindustria Romagna, rivolta alle scuole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Giovani Visionari Vincono Ragazzi