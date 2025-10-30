Ecco i ' giovani visionari' vincono i ragazzi dell' Iti Marconi con l' app ' Romagna Resiliente' | Idea nata da una ferita
Un'app per prevenire, segnalare e agire insieme durante le emergenze più gravi, come l’alluvione: è ‘Romagna Resiliente’, ideata dagli studenti dell’Iti Marconi di Forlì a vincere la seconda edizione di ‘Giovani Visionari’.L’iniziativa, con la regia di Confindustria Romagna, rivolta alle scuole. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allegri visionario: il tecnico del Milan lancia l'idea Come riportato dal Corriere della Sera, la Serie A starebbe facendo pressione su Dazn per anticipare le partite serali alle 20:00. L'obiettivo: riavvicinare i giovani al calcio e far riposare maggiormente i giocat - facebook.com Vai su Facebook
#TargaFlorio2025 Interviene il Commissario Straordinario, Tullio Del Sette: "La Targa Florio è una corsa storica che dimostra l'impegno umano e la spinta dei giovani visionari di quel tempo". - X Vai su X