Eccidio della ' lunga notte del ' 43' spostamento del cippo | In un' area più interna e sicura

Prenderanno avvio da venerdì 31 le operazioni di lieve spostamento e restauro del cippo commemorativo dedicato ad Arturo Torboli e Girolamo Savonuzzi, uccisi dai fascisti per rappresaglia a seguito dell'assassinio del federale di Ferrara, Igino Ghisellini. Il cippo è collocato in viale Alfonso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it