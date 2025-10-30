Eccellenze imprenditoriali del Made in Italy | nuovo riconoscimento per l' azienda vinicola ortonese da Deloitte

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo Fantini di Ortona trionfa per l’ottavo anno consecutivo al “Best managed companies award” di Deloitte, prestigioso riconoscimento per celebrare le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy.L’azienda vinicola abruzzese è stata infatti premiata mercoledì 29 ottobre come modello per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

