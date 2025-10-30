Eccellenze imprenditoriali del Made in Italy | nuovo riconoscimento per l' azienda vinicola ortonese da Deloitte

Il gruppo Fantini di Ortona trionfa per l’ottavo anno consecutivo al “Best managed companies award” di Deloitte, prestigioso riconoscimento per celebrare le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy.L’azienda vinicola abruzzese è stata infatti premiata mercoledì 29 ottobre come modello per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La $Cameradicommercio di Salerno lancia l'Avviso Imprese Storiche Salernitane, un'iniziativa volta a celebrare la longevità e l'impegno delle eccellenze imprenditoriali salernitane. Candidature entro il 20 novembre 2025 - X Vai su X

In cosa consiste l'italianità di un prodotto e quali opportunità offre il network del Made in Italy ai giovani? Ne abbiamo parlato con @roberto.santori, fondatore della community Made in Italy dedicata alle eccellenze imprenditoriali italiane (@madeinitalycommun - facebook.com Vai su Facebook

5 aziende toscane premiate come eccellenze made in Italy - Enegan, Lucart, Nwg Energia, Pharma Quality Europe e Powersoft sono le cinque aziende toscane che hanno ricevuto il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoria ... Si legge su ansa.it

Sei aziende piemontesi tra le eccellenze Made in Italy - Ecopack, Eurofork, Gessi, Lma, Marazzato Soluzioni Ambientali e Minerali Industriali: sono le imprese piemontesi che hanno ricevuto il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccel ... ansa.it scrive

SGR Rimini tra le 17 aziende regionali premiate con il Best Managed Companies Award 2025 - Gruppo SGR Rimini è fra le 17 aziende regionali premiate con il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del ... Riporta chiamamicitta.it