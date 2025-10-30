Eccellenza nella gestione | all' azienda ravennate il premio Best Managed Company
Nella giornata di ieri, a Milano, Sapir ha ricevuto un importante riconoscimento: il premio Best Managed Company 2025, che valorizza le imprese che si distinguono per eccellenza nella propria gestione. "Un riconoscimento alla capacità dell’impresa di evolversi sotto diversi profili", afferma. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
