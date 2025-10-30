Ebner Cam Commercio Bolzano | Nord e Sud dialogano con il linguaggio dei sapori
(Adnkronos) – “Siamo a una fermata, ma il capolinea è ancora lontano. Questo è stato un progetto importante e lungimirante: abbiamo cercato di unire realtà alternative e non concorrenziali. L’interesse della Camera di commercio è sostenere le imprese, non solo vendendo prodotti ma costruendo dialogo tra Nord e Sud con il linguaggio universale dei sapori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Le due Camere di commercio hanno presentato a Roma l'iniziativa che partirà a novembre sui monitor dei convogli. Ebner: «Un esempio concreto di collaborazione tra Nord e Sud, capace di trasformare le differenze territoriali in valore condiviso»
Cosenza e Bolzano viaggiano insieme a bordo dei treni: nasce il Food Express del Made in Italy - Presentata presso la Delegazione della Regione Calabria a Roma la conferenza stampa del progetto "Cosenza – Bolzano Food Express" per raccontare l'Italia che unisce Nord e Sud attraverso sapori, cultu ...
