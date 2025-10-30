Electronic Arts ha divulgato i dettagli ufficiali della Stagione 2 intitolata Messico ’70 per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! La Stagione 2 è arrivata, il World Tour continua fino a Messico ’70, il leggendario torneo che incoronò il Brasile campione dopo aver vinto ogni singola partita della competizione. Celebra Brasile e Messico con nuovi Eventi Live, Obiettivi e un nuovissimo Pass Premium per la Stagione 2. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Stagione 2 Messico 70 Annunciati I Premi Ed Alcune Importanti Novità