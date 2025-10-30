ea fc 26 lista candidati potm premier league di ottobre vota il giocatore migliore

Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Ottobre della Premier League per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Haaland, Guimaraes, Mbeumo, Timber, Mukiele, Cash, Igor Thiago e Kroupi sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Settembre della Premier League per UT 26. L’attaccante norvegese del Manchester City, il centrocampista brasiliano del Newcastle, l’attaccante camerunense del Manchester United, il difensore olandese dell’ Arsenal, il terzino francese del Sunderland, il terzino polacco dell’ Aston Villa, l’attaccante brasiliano del Brentford e l’attaccante francese del Bournemouth hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite della Premier League disputate nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

