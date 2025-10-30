EA FC 26 La Carta Ultimate Scream Di Romelu Lukaku E’ Trapelata Sul Web

La carta speciale Ultimate Scream di Romelu Lukaku presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del dell’ attacante belga che milita nel Napoli sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. Prima della carta del centroavanti della nazionale del belgio, qualche giorno fa, sui social media è trapelata anche la carta Ultimate Scream del fantasista del Milan Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 La Carta Ultimate Scream Di Romelu Lukaku E’ Trapelata Sul Web

