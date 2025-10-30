È un Genoa da incubo | zero vittorie e ultimo posto in classifica Ultimatum a Vieira si attende uno scossone societario
È stato un inizio di campionato “da incubo” – restando in un (banalissimo) tema Halloween – per qualche allenatore di Serie A. Igor Tudor è saltato e ora il suo successore, Luciano Spalletti, è a Torino, per firmare il suo contratto con la Juventus; Stefano Pioli sa di essere più che in bilico a Firenze, per quanto la sua panchina sia stata confermata; e a Genova di certo non se la passa meglio Patrick Vieira. Anzi. Ultima spiaggia per Vieira: riflessioni su Ottolini. L’allenatore francese dopo la débâcle contro la Cremonese è davvero a rischio. Anche se la riunione societaria di inizio settimana aveva rinnovato la fiducia a lui e al suo staff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
