È ufficiale Donald Trump riporta in vita i test atomici | Abbiamo più armi nucleari di ogni Paese

D’accordo la ritrovata intesa con la Cina di Xi, ma Donald Trump è pur sempre un presidente “vulcanico” e quanto mai deciso a ridare agli USA quell’aura di superpotenza mondiale “contro tutto e tutti” che da tempo non si vedeva. Così, a pochi giorni di distanza dall’ annuncio del leader russo Putin circa la messa a punto di un nuovo missile nucleare, Trump ha dichiarato in un post su Truth Social, l’intenzione di riprendere i test sulle armi nucleari americane. Una pratica interrotta dagli Stati Uniti 33 anni fa. La decisione segna una svolta storica nella politica di non proliferazione nucleare che il paese ha mantenuto dalla fine della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - È ufficiale, Donald Trump riporta in vita i test atomici: “Abbiamo più armi nucleari di ogni Paese”

