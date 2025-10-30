È udinese il miglior pastry chef italiano under 35
È Riccardo Celeghin, ex allievo delle sedi Ial Fvg di Aviano, Magnano in Riviera e Monfalcone, il miglior pastry chef under 35 d’Italia secondo Food&Wine Italia. Il riconoscimento è arrivato nel corso della sesta edizione dei Food&Wine Italia Awards 2025, la cui premiazione si è svolta nei giorni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
