È udinese il miglior pastry chef italiano under 35

Udinetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È Riccardo Celeghin, ex allievo delle sedi Ial Fvg di Aviano, Magnano in Riviera e Monfalcone, il miglior pastry chef under 35 d’Italia secondo Food&Wine Italia. Il riconoscimento è arrivato nel corso della sesta edizione dei Food&Wine Italia Awards 2025, la cui premiazione si è svolta nei giorni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

