E tre | arrestato un terzo sospetto della rapina al Louvre Caccia serrata al quarto uomo ma il bottino resta introvabile
E tre. La notizia riportata dall’emittente francese Bfm sancisce la svolta del caso sulla clamorosa rapina dei gioielli di Napoleone al Museo del Louvre di Parigi. Ieri sera (mercoledì 29 ottobre ndr), dopo giorni di massiccia e silenziosa caccia all’uomo un terzo sospettato del colpo messo a segno il 19 ottobre scorso è stato arrestato nella regione di Parigi ed è attualmente in custodia cautelare in attesa di essere interrogato dagli inquirenti. Colpo al Louvre, arrestato un terzo sospetto. Proprio ieri, peraltro, la polizia d’oltralpe che aveva individuato e stanato nel fine settimana scorso i primi due sospetti, bloccati prima che potessero lasciare il Paese – uno dei due fermati, in particolare, sembra che fosse in procinto di partire per l’Algeria – avrebbero cominciato a rilasciare le prime confessioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
