È tedesco il braccio meccanico alto più di 40 metri che sta demolendo l' ex cementificio VIDEO

Ilpescara.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un’altra pagina di storia per Pescara, il cementificio su via Raiale scomparirà definitivamente. Un’altra grande e straordinaria operazione per trasformare un detrattore ambientale in un luogo attrattivo, bello e vivibile per tutti». È quanto scrive il sindaco di Pescara, Carlo Masci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Incidente sul lavoro a Pompei: operai cadono da un braccio meccanico alto 15 metri - Due operai sono rimasti feriti a Pompei in un grave incidente sul lavoro avvenuto mentre si trovavano su un cestello montato su un braccio meccanico. Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Tedesco Braccio Meccanico