È tedesco il braccio meccanico alto più di 40 metri che sta demolendo l' ex cementificio VIDEO
«Un’altra pagina di storia per Pescara, il cementificio su via Raiale scomparirà definitivamente. Un’altra grande e straordinaria operazione per trasformare un detrattore ambientale in un luogo attrattivo, bello e vivibile per tutti». È quanto scrive il sindaco di Pescara, Carlo Masci. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
