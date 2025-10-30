È stato lui Bottigliate alla troupe di Porta a Porta preso l’aggressore | chi è

La sera di sabato 20 settembre si era trasformata in un momento di paura per la troupe di Porta a Porta, impegnata a realizzare un servizio a Padova. In piazzale della Stazione, dove la giornalista Chiara Giannini stava raccogliendo alcune testimonianze per un’inchiesta legata alla sicurezza urbana, un gruppo di giovani aveva cominciato a insultarla. Tra urla e minacce, la tensione era rapidamente salita fino al gesto violento che aveva messo fine alle riprese. >> Salis, attacco furioso a Salvini sul ponte: “Ecco perché lo vuole davvero” Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giornalista si trovava lì per chiedere informazioni sul bar dove, pochi giorni prima, la titolare – una cittadina cinese – era stata aggredita da quattro minorenni dopo aver impedito a una di loro di entrare nella sala slot. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it