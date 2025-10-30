È morto l’attore napoletano Diego Sepe

Lutto nello spettacolo napoletano. È morto all’età di 51 anni Diego Sepe, attore e regista di cinema e teatro. Lo ha annunciato il fratello Pierpaolo con un breve post su Facebook: «Buona notte, dolce principe, e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo. Ciao Diego, fratellino mio bellissimo». Durante la sua carriera ha vissuto per diverso tempo a Roma, dove ha lasciato il segno partecipando a diverse produzioni teatrali tra cui Lear di Lisa Ferlazzo Natoli e Il Maestro e Margherita di Andrea Baracco. Nel 2019 era apparso sul grande schermo nel film Martin Eden di Pietro Marcello, che lo ha diretto anche in Duse, presentato all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, che racconta l’ultima parte della carriera della diva Eleonora nei cui panni recita Valeria Bruni Tedeschi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

