È morto il carabiniere Mario Quaranta | lascia moglie e figlia

È morto a 63 anni il carabiniere Mario Quaranta, per lungo tempo in servizio alla compagnia di Desenzano del Garda prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere, dove ha lavorato e vissuto fino alla fine. Ne danno il triste annuncio la moglie Mara Piadena, la figlia Elisa con Matteo, la cara. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Carabiniere morto sulla 131, condannato il collega che guidava L’auto su cui viaggiavano si schiantò contro un camion Vai su Facebook

È morto il carabiniere Mario Quaranta: lascia moglie e figlia - È morto a 63 anni il carabiniere Mario Quaranta, per lungo tempo in servizio alla compagnia di Desenzano del Garda prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere, dove ha lavorato e vissuto fino al ... Lo riporta bresciatoday.it