È morto il carabiniere Mario Quaranta | lascia moglie e figlia

30 ott 2025

È morto a 63 anni il carabiniere Mario Quaranta, per lungo tempo in servizio alla compagnia di Desenzano del Garda prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere, dove ha lavorato e vissuto fino alla fine. Ne danno il triste annuncio la moglie Mara Piadena, la figlia Elisa con Matteo, la cara. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

