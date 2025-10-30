È morto Floyd Roger Myers l'attore di Willy il principe di Bel-Air aveva 42 anni
È morto Floyd Roger Myers, attore che recitò nei panni del piccolo Willy in Willy, il Principe di Bel- Air. Colpito da un infarto, aveva 42 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
