È morto Floyd Roger Myers l'attore di Willy il principe di Bel-Air aveva 42 anni

30 ott 2025

È morto Floyd Roger Myers, attore che recitò nei panni del piccolo Willy in Willy, il Principe di Bel- Air. Colpito da un infarto, aveva 42 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

