È morto Armando Tomeo imprenditore di lungo corso ed ex sindaco di San Salvo
È morto all'età di 80 anni Armando Tomeo, sindaco di San Salvo negli anni Ottanta, storico dirigente della Democrazia cristiana, imprenditore. Ha ricoperto vari ruoli all’interno della camera di commercio di Chieti ed è stato presidente del Nucleo industriale del Vastese.Contribuì in maniera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
