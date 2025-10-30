È morto a 18 anni Evan Delogu il fratello di Andrea Delogu Le parole del padre

Aveva appena 18 anni Evan Oscar Delogu, fratello minore della conduttrice e attrice Andrea Delogu. È morto nel pomeriggio del 29 ottobre a Bellaria Igea Marina (Rimini), dopo aver perso il controllo della moto Benelli 750 su cui viaggiava. Il mezzo, secondo quanto riferito dalla polizia locale, è finito prima contro un palo della luce e poi contro un secondo ostacolo, lungo via Vittor Pisani, una strada dritta che costeggia il parco cittadino. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - È morto a 18 anni Evan Delogu, il fratello di Andrea Delogu. Le parole del padre.

